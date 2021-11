Premium Het beste van De Telegraaf

Nu ook relatie met Freek op de klippen is gelopen... Wie helpt Katja Schuurman aan eeuwige liefde?

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Het zit Katja Schuurman niet mee in de liefde. Nadat zij al eerder scheidde van Thijs Römer is er nu ook een einde gekomen aan haar relatie met Freek van Noortwijk. Een bittere pil. Ⓒ ANP/HH

En opnieuw moet Katja Schuurman alleen door het leven. Nadat haar huwelijk met Thijs Römer in 2015 al klapte, is het nu over en uit met de hippe kok Freek van Noortwijk. Ook de komst van dochtertje Coco, die vorig jaar werd geboren, kon hun relatie niet redden. De vraag is nu... wie kan Katja écht gelukkig maken?