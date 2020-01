Jim Bakkum: ’Je bent met ieder stukje vet bezig’

„Je bent zo gefocust op hoe je eruitziet al die tijd. Je bent met ieder stukje vet bezig. En in de zomer na de opname viel me dat ineens zwaar”, vertelt de acteur die in de film als stripper veel van zijn lichaam laat zien. „Ik probeerde een niveau op te houden en kon dat niet meer. Ik ging me daardoor schuldig naar mezelf voelen. Heel gek.”

Zijn tegenspeelster Eva van de Wijdeven herkent dat. „Het is gewoon hard werken om dat lijf op de poster te krijgen. En om dat te behouden.” Jim: „Ja joh, ik blijf me maar focussen op eten. Ik ben sinds de opnames zeven kilo gegroeid. Het komt er net zo snel weer aan.”

Onze jongens in Miami draait vanaf 30 januari in de bioscoop.