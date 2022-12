Koning Charles brengt ode aan Elizabeth in eerste kersttoespraak

In zijn kersttoespraak bracht de koning een ode aan koningin Elizabeth, die in september op 96-jarige leeftijd overleed. Hij bedankte het publiek voor de massale steunbetuigingen. „Ik moet denken aan de ontroerende brieven, kaarten en berichten die zovelen van jullie aan ons hebben gestuurd. Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor de liefde en sympathie die wij hebben mogen ontvangen.”

Charles sprak in de toespraak ook zijn steun uit voor de mensen in het Verenigd Koninkrijk die worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen „in een tijd van grote angst en ontbering”. Het VK wordt geconfronteerd met een economische recessie en een crisis vanwege de hoge kosten van levensmiddelen.

Eeuwige licht

Een terugkerend thema in de toespraak was het „eeuwige licht”, dat voor komt in het kerstlied O little town of Bethlehem. Dit eeuwige licht staat volgens Charles voor de kracht van alle mensen om licht te brengen in de wereld om hen heen. Iets waar koningin Elizabeth volgens Charles sterk in geloofde, net als hijzelf. „Dus welk geloof je ook hebt of niet, het is in dit leven gevende licht en met de ware nederigheid die ligt in onze dienstbaarheid aan anderen, dat ik geloof dat we hoop voor de toekomst kunnen vinden.”

(Tekst gaat verder onder de video.)

Eerste keer

Het is de eerste keer in zeventig jaar dat een man de traditionele kersttoespraak voordraagt. Charles is de eerste koning die de toespraak op tv houdt. Koning George VI, de vader van koningin Elizabeth, las zijn kerstverhaal altijd voor op de radio. Met de feestdagen in 1957 was Elizabeth voor het eerst op televisie te zien.

Het is de tweede keer sinds het overlijden van zijn moeder dat Charles het Britse volk direct toespreekt. De eerste keer dat hij dat deed was vrijwel direct na haar overlijden.