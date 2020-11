Actrices logen over handicap om auditie te mogen doen

Producenten Sev Ohanian en Natalie Qasabian vertellen in een interview met MovieMaker dat ze diverse keren te maken kregen met fakers tijdens het auditieproces voor de film, waarin Sarah Paulson een moeder speelt die haar dochter weinig tot geen vrijheden geeft. „We kregen video-audities binnen van jonge vrouwen in een rolstoel. Maar toen we ze opzochten op Instagram zagen we allemaal foto’s waarop ze gewoon op het strand liepen.”

Uiteindelijk ging de rol van dochter Chloe naar de 20-jarige Kiera Allen. Zij zei deze week in de New York Times dat ze hoopt dat haar casting ervoor zorgt dat meer mensen met een handicap rollen krijgen in grote films. Ze is ook erg te spreken over de manier waarop haar personage als rolstoelgebruiker wordt neergezet. „Dit is geen slachtoffer, en niet alleen maar een rol die erin is geschreven om de hoofdpersoon bij te staan. Dit is Chloe’s verhaal. Haar handicap is daar onderdeel van, maar maakt haar niet wie ze is. Dat is ook hoe ik mezelf zie.”