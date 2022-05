Neil Patrick Harris zegt sorry voor Amy Winehouse-vleesschotel: ’Misplaatst’

„Onlangs dook er een foto op van een Halloween-themafeest dat mijn man en ik elf jaar geleden hebben georganiseerd”, zei Harris in een reactie tegen Entertainment Weekly. „Toen was het misplaatst, en dat is het nu nog steeds.”

Een vriend van Harris, die op het feestje was, plaatste de foto in 2011 op Twitter met daarbij de tekst „Kijk wie er ook is gekomen.” Het bericht werd recent gevonden en kwam weer onder de aandacht en dat zorgde voor veel ophef. Mensen vonden de vleesschotel van Winehouse, die een paar maanden eerder overleed, zeer ongepast.

„Amy Winehouse was een uniek talent in onze generatie. Het spijt me als ik mensen heb gekwetst met de foto”, sluit Harris zijn reactie af.