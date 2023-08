Prins Harry shopt cadeautjes voor Meghan in Tokio

„Aan het shoppen voor onze vrouwen”, schrijft Figueras, een Argentijnse polospeler, bij een foto waarop hij en Harry poseren. Beiden passen daarop een zonnebril.

Het beeld wordt door de meeste volgers enthousiast onthaald. Fans noemen Figueras Harry’s „echte broer”, verwijzend naar de moeizame relatie die de jongste zoon van koning Charles heeft met prins William.

Harry en Figueras woonden woensdag een sportconferentie in Tokio bij. De twee spelen later deze week in Singapore een benefietwedstrijd voor Harry’s organisatie Sentebale, die zich inzet voor kwetsbare kinderen in het zuiden van Afrika.