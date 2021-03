Ik vertrek: Verfrissend, zo’n gezin met een Plan B

Zoë, René, Mascha en Sari verruilden het Brabantse Berkel-Enschot voor de Spaanse regio Málaga. Ⓒ AvroTros

Als we de statistieken van ’Ik vertrek’ moeten geloven, storten emigrerende Nederlanders zich massaal op een bed & breakfast. De familie Knops uit Berkel-Enschot vormt geen uitzondering op de regel. Het gezin trok in de zomer van 2019 naar het Spaanse Coín met grootse plannen voor gastenverblijven. Gelukkig voor hen hadden ze over een alternatieve inkomstenbron nagedacht.