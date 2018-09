Beelden 'moordaanslag' Suge Knight opgedoken

Suge reed eind januari na een ruzie op een parkeerplaats twee mensen aan, waarvan er één overleed. Terry Carter, een vriend van Suge, bezweek aan zijn verwondingen.

De Amerikaan, die onder meer produceerde voor Tupac en Snoop Dogg, is aangeklaagd voor moord en doorrijden na een aanrijding. Suge ontkent de moord. Hij beweert dat de ruzie een hinderlaag was en dat hij door een man met een geweer werd bedreigd.

Onzin, verklaarde een insider bij de politie vorige maand. Uit videobeelden blijkt uit niets dat iemand een geweer had en bewijst de video juist dat Knight zijn vriend overreed. De video is in handen gekomen van TMZ, die de beelden heeft gepubliceerd.

