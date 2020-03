Sipke Jan Bousema: ’Ik heb het gevoel dat de liefde heeft gewonnen’

Het CDA in Friesland, voorheen tegenstander van de regenboogvlag, is volgens fractievoorzitter Johan Talsma grotendeels om. „Dit zijn prachtige stappen”, zei Sipke Jan tegen Omrop Fryslân. „Ik heb het gevoel dat de liefde heeft gewonnen.”

Op Twitter liet de presentator zien dat hij er geen gras over laat groeien. Bij zijn ouderlijk huis in Friesland hees Sipke Jan een speciale Friese regenboogvlag „om aan te geven dat je er voor iedereen bent en dat je vindt dat het veilig, vrij en vertrouwd moet zijn voor iedereen.”

Dat de discussie over de regenboogvlag in Friesland Sipke Jan na aan het hart ligt, bleek tijdens de opnames van First Dates Vips. De presentator werd overmand door emoties terwijl hij voor de Valentijnsspecial van het blind-datingprogramma sprak over „de enige niet-regenboogprovincie van Nederland.” „Ik zou het fantastisch vinden als eerbetoon, niet alleen voor de homo’s en lesbiennes, maar ook voor de ouders die ze omarmen, dat die regenboogvlag wordt gehesen”, sprak de Fries met tranen in zijn ogen.