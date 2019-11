Willemijn Verkaik in musical ’Waitress’

„Toen ik in 2018 Waitress zag op Broadway dacht ik het al: wat zou het tof zijn als deze musical naar Nederland zou komen!”, vertelt Verkaik. „Ik was altijd al weg van de muziek van singer-songwriter Sara Bareilles en vind het dan ook helemaal terecht dat ze voor deze musical genomineerd werd voor een Grammy. De vocaal veeleisende rol van Jenna te mogen spelen, een sterke vrouw die de obstakels in haar leven weet te overwinnen en uiteindelijk stevig op twee benen komt te staan, vind ik dan ook fantastisch. Ik kijk ernaar uit om het Nederlandse publiek kennis te laten maken met deze hartverwarmende voorstelling.”

Ook producent Iris van den Ende is verheugd dat het gelukt is deze musical, die theatergeschiedenis schreef als eerste Broadwayproductie met een volledig vrouwelijk team, naar Nederland te halen: „Ik ben ongelofelijk trots dat, na Broadway en West End, wij het vertrouwen van de Amerikaanse producent hebben gekregen om deze romantische comedy nu in Nederland te brengen. Het vertelt een verhaal waar vele vrouwen zich mee kunnen identificeren. Het zit vol humor en romantiek maar heeft zeker ook een scherp randje. De muziek is prachtige, moderne popmuziek en ik weet zeker dat Willemijn met haar talent en internationale ervaring ons omver gaat blazen.”

MediaLane brengt, in samenwerking met de originele Broadway producenten Barry & Fran Weissler en de Theateralliantie, de musical Waitress vanaf september 2020 naar de grootste Nederlandse theaters. Voor meer informatie: www.waitressdemusical.nl