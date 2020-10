’The nest’: Wachten op een klapper

Hij verwerkte die ervaring in The Nest, een beklemmend familiedrama over een - ogenschijnlijk - gelukkig koppel met kinderen. Tot de grote oversteek de haarscheurtjes in hun relatie verdiept.

Rory O’Hara (Jude Law) keert halverwege de jaren 80 terug naar zijn geboorteland, na op Wall Street succesvol te zijn gebleken. Zijn Amerikaanse vrouw en hun (samengestelde) gezin met twee kinderen volgen in zijn kielzog, naar het kapitale landhuis in Surrey dat hij heeft gehuurd. Echtgenoot Allison (Oona Roche) mag er een rijstal beginnen, belooft haar man. Vervolgens dompelt hij zich onder in z’n werk. Vastbesloten een beslissende financielë klapper te maken, waaraan de behoefte steeds nijpender wordt.

Net als in Durkins speelfilmdebuut Martha Marcy May Marlene (2011) is de mannelijke hoofdpersoon ook hier een charismatisch figuur. Maar waar sekteleider Patrick (John Hawkes) in die film anderen manipuleerde, lijkt Jude Laws personage hier ook zichzelf voor de gek te houden. Angstvallig klampt hij zich vast aan zijn imago van ’golden boy’ en man van de wereld, terwijl zijn gezin verpietert en Allison steeds meer van hem vervreemdt.

De Hongaarse cinematograaf Mátyás Erdély (Son of Saul) vangt de toenemende eenzaamheid van alle betrokkenen met zijn camera. Vooral Oona Roche weet soms met één enkele blik de tegenstrijdige emoties van haar personages over te brengen, al biedt Law goed weerwerk als langzaam leeglopende windbuil.

✭✭✭✭