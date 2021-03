Nick Jonas wil Bruce Springsteen spelen in film

De 28-jarige zanger en acteur zegt dat Springsteen altijd een rolmodel voor hem is geweest. Vooral de de manier waarop de rocklegende contact maakt met zijn fans. „Het viel me tijdens een show van hem op dat hij echt een kampioen is voor zijn fans. Ze hebben de beste avond van hun week, hun jaar of zelfs hun leven. Het gaat bij hem om de fans.”, aldus de Amerikaan.

Nick Jonas scoorde zelf verschillende hits, maar speelde ook al in meerdere films. Zo had hij rollen in films als Jumanji: Welcome to the Jungle en Midway en speelde hij ook in de serie Kingdom.