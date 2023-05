Ere Zilveren Reissmicrofoon voor Armin van Buuren

De wereldberoemde dj ontwikkelde het programma A State of Trance rond de eeuwwisseling voor SLAM!-voorloper ID&T Radio. Het is inmiddels uitgegroeid tot het populairste muziekprogramma ter wereld, stelt de jury van de Zilveren Reissmicrofoon. „Vanuit zijn speciaal hiervoor ontworpen radiostudio in Amsterdam brengt Armin al mixend en presenterend wekelijks zo’n veertig miljoen luisteraars in meer dan tachtig landen in vervoering, met sfeervolle selecties en onovertroffen overgangen.”

De jury noemt de show een „echt radioprogramma” met interactieve onderdelen en ruimte voor nieuw talent. Bij Radio 538 neemt Armin ook de presentatie van radioklassieker Dance Department voor zijn rekening.

De jury, onder voorzitterschap van Vincent Bijlo, maakte ook bekend welke drie programma’s dit jaar kans maken op de Zilveren Reissmicrofoon. Het zijn radioprogramma 3voor12 (VPRO), de podcast Stad in oorlog: Charkiv één jaar onder vuur (VPRO) en de podcast De Taxioorlog (BNR Radio).

De Zilveren Reissmicrofoon voor het beste radioprogramma of de beste radiomaker wordt sinds 1966 uitgereikt. De winnaar wordt gekozen en bekendgemaakt op 15 juni, wanneer ook Van Buuren wordt gehuldigd en een speciale vermelding wordt uitgereikt aan de podcast De Rob Touber Sound.