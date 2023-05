Zweedse Rocky-acteur Dolph Lundgren heeft al acht jaar kanker

In 2015 werd er een tumor in zijn lever ontdekt. Het gezwel werd succesvol verwijderd en vijf jaar lang was hij schoon, maar toch kwam het weer terug. In 2020 werden daarom nog zes tumoren operatief verwijderd. Het jaar erna werd er nóg een gezwel gevonden, waarop de doktoren Lundgren vertelden dat hij nog een jaar of drie te leven heeft.

„Ik dacht dat dat het was. Je kijkt een beetje naar je leven en denkt dan: ’ik heb een geweldig leven gehad’”, aldus de 65-jarige acteur. „Ja, ik heb een geweldig leven gehad, ik heb vijf levens in één geleefd. Ik was er dus ook niet verbitterd over, maar ik vond het wel erg voor mijn kinderen, mijn verloofde en de mensen om me heen.”

De acteur zocht advies bij een andere dokter en onderging daar een behandeling. De tumor kromp binnen drie maanden met zo’n 20 procent. Lundgren blijft „zo lang als nodig” aan medicatie.