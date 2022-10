Museumwereld zoekt antwoord op klimaatterreur: ’We moeten hier een streep zetten’

Stan Huygens Journaal

Swingen tussen de museumstukken

,,Al onze afdelingen zijn volop bezig met Oekraïne”, zei viceadmiraal Arie Jan de Waard, directeur van de Materieel Organisatie bij Defensie. „Als marine brengen we er munitie heen, in NAVO-verband houden de weg vrij naar de havens en we zijn aanwezig in de Oostzee.”