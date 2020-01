Sunnery en Ryan willen hit maken met André Hazes

Het dj- en producersduo bracht onlangs het nummer Nooit niet verliefd met Guus Meeuwis uit. De samenwerking met een Nederlandstalige artiest beviel de mannen goed. Met André hadden ze het er vorig jaar tijdens De Vrienden van Amstel Live zelfs al over. „Vorig jaar waren we een beetje aan het flirten met elkaar. Met André was al wel echt een gesprek gaande, dus hopelijk kunnen we dit jaar de tijd krijgen om echt iets te gaan maken samen.”

Concrete plannen voor een nummer zijn er volgens Sunnery nog niet. „Als muzikanten ben je in the heat of the moment al heel snel enthousiast. Je moet ook nog tijd maken voor elkaar, het moet klikken in de studio en het liedje moet natuurlijk kloppen. Dus we moeten dat eerst afwachten. Maar de intenties zijn er zeker.”