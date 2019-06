Lindsay Lohan scoort platendeal

De actrice hoorde dat er geen tweede seizoen van haar realityshow Lindsay Lohan’s Beach Club op MTV komt en haar strandtent op Mykonos zou ook al geruime tijd dicht zijn. Maar gelukkig kan Lindsay ook aardig zingen, wat ze beloond zag worden met een platencontract bij Tommy Mottola. Dit meldt Page Six.

Lindsey Lohan stond al eerder bij Mottola onder contract in 2004 toen ze 18 jaar was en maakte toen het album Speak. Die plaat werd platinum en behaalde een vierde plek op de Amerikaanse Billboard-hitlijst. Haar laatste single, Bossy, bracht ze in 2008 uit, drie jaar daarvoor kwam haar laatste album uit.

Een woordvoerder van Lindsay bevestigde eerder aan Page Six dat de MTV Show inderdaad niet doorgaat, maar dat dat niets met de strandclub te maken heeft. Volgens Lohan zelf ’verhuist de club gewoon naar een andere plek’.

