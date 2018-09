Rockzanger gooit kokend water naar fans

Antemasque speelde dinsdagmiddag op het festival dat zo’n tienduizend bezoekers trok. Ooggetuigen vertelden de krant dat zanger Bixler-Zavela op een gegeven moment zo geïrriteerd leek, dat hij van alles van het podium richting publiek begon te smijten: luidsprekerboxen, microfoonstandaards en een ‘flightcase’ waarin instrumenten worden vervoerd. Hij gooide ook waterkoker waarin gloeiend heet water zat.

"Cedric gooide een kan met kokend water in de richting van mij en mijn vrienden", schrijft een bezoeker in een mail aan The New Zealand Herald. "We stonden maar vier of vijf meter van het podium. Ik stak mijn hand uit om te voorkomen dat een vriend van mij het in zijn gezicht kreeg. Het ding knalde tegen mijn arm en vervolgens spatte het hete water over ons heen. Dat deed verdomde zeer!"

De website van de krant publiceerde ook enkele foto’s van handen en armen die door de actie van de zanger rood verbrand zouden zijn. De festivalorganisatie heeft beloofd de zaak uit te zoeken, maar verder nog geen officieel commentaar gegeven op het incident. Op de officiële Facebook-pagina van Antemasque beklagen fans zich, maar de band zelf heeft daar nog niet op gereageerd.