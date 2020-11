First Dates komt met kerstspecial

In het programma worden, zoals gewoonlijk, mensen aan elkaar gekoppeld zodat zij de kerstdagen niet alleen door hoeven te brengen. Ook komen oude bekenden van het programma terug. Die wagen een nieuwe kans of blikken terug op het begin van een relatie. Ook Carin en Gerard, die samen de eerste First Dates-baby kregen, zijn weer te zien.

De First Dates Kerstspecials zijn van 14 tot en met 25 december elke dag te zien bij BNNVARA op NPO3.