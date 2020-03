Lhbti’ers uit filmwereld boycotten festival Tel Aviv

„De bevrijding van lhbti’ers loopt parallel met de bevrijding van Palestina. Wij zijn solidair met de onderdrukte Palestijnen in hun strijd voor vrijheid, gelijke rechten en waardigheid”, zo is te lezen in de verklaring. Die werd onder meer ondertekend door de Britse Turner Prize-winnares, Charlotte Prodgeren en de Franse regisseur Alain Guiraudie.

Israël, dat het festival mede financiert, is niet blij met de boycot. Itai Pinkas, gemeenteraadslid van Tel Aviv, belast met lhbti-zaken, noemde de boycot misplaatst. „Dit is schadelijk voor een puur cultureel evenement dat niets te maken heeft met wat de staat Israël verkeerd doet. Het Israëlische beleid kan en moet soms worden bekritiseerd, maar ik zie niet in hoe deze boycot het beleid van de overheid bekritiseert.” aldus Pinkas.

Ook tijdens het Eurovisiesongfestival vorig jaar in Tel Aviv was er pro-Palestijns protest, zij het zonder boycot. De IJslandse inzending en popster Madonna lieten tijdens hun optredens wel Palestijnse vlaggen zien.