Jeroen Pauw over mogelijk vervangen Jinek bij RTL: sta er los in

„Als ik die gedachte zou hebben, dan zou ik hem niet met jou delen”, reageerde Pauw op de vraag of hij zichzelf op de late avond van RTL4 ziet zitten nu Jinek vertrekt. „Maar als ik hem helemaal niet zou hebben, dan zou ik hier nu ook niet staan. Ik vind het leuk om dingen voor de televisie te doen. En dat is nu bij de publieke omroep en dat doe ik met veel plezier. En ik heb al eens bij RTL gewerkt, ook met heel veel plezier, dus ik sta er los in.”

Even daarvoor zei de presentator ook dat hij een talkshow op de late avond „nooit zo zwaar” heeft gevonden. De 62-jarige presentator presenteerde jarenlang talkshows op de late avond van NPO, zoals Pauw & Witteman met Paul Witteman en later Pauw, dat hij alleen presenteerde. In de jaren negentig presenteerde hij het RTL Nieuws.

Op1

Met zijn bedrijf TVBV produceert Pauw momenteel de NPO-talkshow Op1. Eerder was het bedrijf ook betrokken bij HLF8 op SBS6 en de eerste talkshow van Jinek op NPO 1 in 2015.

Eva Jinek maakte donderdag bekend per 2024 over te stappen naar AvroTros. RTL liet daarop weten de late avond door te zetten met de huidige presentatoren Renze Klamer, Beau van Erven Dorens en Humberto Tan.