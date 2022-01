Angela Groothuizen in contact met oud-deelnemers The Voice of Holland

Tot nog toe zijn uit de berichten die ze heeft ontvangen van oud-deelnemers ’geen gekke dingen’ gekomen. Van alle reacties heeft Groothuizen een verslag gemaakt en naar RTL gestuurd. „Ze moeten er maar mee doen wat ze willen”, vertelt ze in HLF8.

Zelf heeft Groothuizen nooit iets gemerkt van de verhalen die rondgaan over het RTL-programma. „Als ik aan The Voice denk, dan denk ik alleen: fantastisch, maar dat was wel in het begin. Ik vraag me af wanneer dit is gebeurd, maar duidelijk is dát het is gebeurd. Daarom wilde ik iedereen even spreken.”

The Voice is voorlopig stilgelegd, na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van bandleider Jeroen Rietbergen en coach en rapper Ali B. Donderdag verschijnt de uitzending van het programma BOOS waarin de aantijgingen worden besproken.

Tips of weet u meer? App naar onze WhatsApp-tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952