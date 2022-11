Ed Sheeran last pauze in tot einde jaar

„Ik meld me nu af tot 2023. Ik zie jullie in het nieuwe jaar”, zo schrijft Sheeran bij een foto waarop hij op een rots bij de zee staat. De Brit liet donderdag nog aan zijn volgers weten dat hij bezig was met de opnames van een videoclip voor zijn nieuwe album, dat volgend jaar verschijnt.

Behalve voor het nieuwe album heeft Sheeran ook plannen voor een documentaire over zijn leven. Hij is bovendien nog bezig met zijn tournee, waarmee hij volgend jaar ook twee keer Nederland aandoet.