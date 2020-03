Biografie Jules Deelder wordt geschreven door zijn dochter

Dichter en schrijver Jules Deelder overleed vorig jaar op 19 december na een kort ziekbed op 75-jarige leeftijd. De immer in het zwart en meestal met een vervaarlijke vlinderbril getooide Sparta- en jazzfan kwam in 1944 in de havenstad ter wereld als kind van een handelaar in vleeswaren. De auteur en voordrachtskunstenaar met het markante mini-sikje werd ook wel ’De nachtburgemeester van Rotterdam’ genoemd. Hij was elf toen hij zijn eerste gedicht schreef: ’Hoort, men werpt een atoombom’.

Voor zijn dochter Ari schreef Deelder ook een gedicht, getiteld Voor Ari. Dat is levensgroot afgebeeld in het fietsgedeelte van de Beneluxtunnel bij Schiedam.