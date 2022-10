Menselijke Barbie kan geen man vinden: ’Ze zijn alleen uit op pleziertjes’

Gossip

Paris Hilton: ’Ik ben als tiener seksueel misbruikt op kostschool’

Paris Hilton is als tiener seksueel misbruikt, toen ze op een kostschool in Utah zat. Dat heeft de 41-jarige Amerikaanse hotelerfgename gezegd in een interview met The New York Times. „Op dat moment begreep ik niet wat er aan de hand was.”