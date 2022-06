Rechtbank: Videoland hoeft Ratelband-docu niet aan te passen

Ratelband was niet tevreden met het beeld dat de serie van hem schetste. Hij had hierover echter heldere afspraken gemaakt met de makers. „De documentaire is niet in strijd met daarover gemaakte afspraken en levert ook geen volstrekt vertekend beeld op”, aldus de rechtbank in een schriftelijke uitspraak. „De documentaire hoeft dan ook niet te worden aangepast.”

De makers volgden Ratelband tijdens zijn voorbereidingen voor zijn emigratie naar Thailand met zijn twaalfjarige zoon Emilio. Ondertussen probeert regisseur Roy Dames te duiden wie Emile Ratelband nou écht is. Volgens de positiviteitsgoeroe zou Dames hier niet in geslaagd zijn. Hij had het team echter carte blanche gegeven om alles te draaien dat zij meemaakten in de maanden dat zij met hem meeliepen.