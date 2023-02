Man die Billie Eilish thuis opzocht krijgt contactverbod

Volgens entertainmentwebsite betrapte Eilish de man maandagnacht toen zij thuiskwam. Toen zij het licht aandeed zag ze dat er een shirtloze man bij het raam van haar woonkamer stond. De man zou Eilish direct hebben aangekeken. De flink geschrokken zangeres belde de politie, waarop de man werd gearresteerd.

De rechter oordeelde dat de man uit de buurt moet blijven van het huis van de zangeres. De man zou ook al in de buurt van het huis hebben rondgehangen terwijl het nog werd verbouwd. Hij zou ook zijn opgedoken bij het huis van de ouders van de zangeres. De man mag ook daar niet in de buurt komen.

Eilish heeft vaker last van dergelijke ongewenste bezoekers. Eerder deze maand kreeg een 39-jarige man een omgangsverbod van vijf jaar nadat hij vorige maand zou hebben geprobeerd in te breken in het huis van de ouders van Eilish.