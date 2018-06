Carrie Underwood is moeder

De 31-jarige zangeres beviel op vrijdag maar maakt haar blijde nieuws dinsdag bekend op Twitter. "Kleine handjes en kleine voetjes... God heeft ons gezegend met een geweldig geschenk: Isaiah Michel Fisher, geboren op 27 februari. Welkom op de wereld, kleine engel", schrijft de kersverse moeder dolgelukkig.

Carrie en haar man Mike Fisher maakten in september bekend dat hun eerste kindje op komst was en in januari onthulden ze dat het een jongetje ging worden. De American Idol-winnares en de ijshockeyspeler werden in 2008 verliefd en trouwden in 2010.