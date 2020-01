Kleinzoon Elizabeth duikt op in Chinese reclame

Peter, de 42-jarige zoon van prinses Anne, krijgt in het filmpje melk geserveerd in een paleis. „Dit is wat ik drink”, zegt hij alvorens zijn naam in beeld komt met het onderschrift ’lid van de Britse koninklijke familie’.

In tegenstelling tot prins Harry heeft Peter, momenteel vijftiende in lijn van troonopvolging, nooit een koninklijke titel gehad en is hij ook nooit een werkend lid van de familie geweest. Peter heeft dan ook altijd zijn eigen geld moeten verdienen. Dat deed hij in 2008 bijvoorbeeld door beeldmateriaal van zijn bruiloft met Autumn Kelly te verkopen aan het blad Hello!.

Buckingham Palace weigerde tegenover Britse media te reageren op de kwestie.