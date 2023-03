Premium Het beste van De Telegraaf

’Married at first sight’-expert Patrick van Veen: ’Loes en Wichian hebben veel contact’

Door Daphne van Rossum

Patrick van Veen trok volgens kijkers aan een dood paard. Ⓒ foto Tom Cornelissen

Gedragsbioloog en Married at first sight-expert Patrick van Veen kijkt tevreden terug op afgelopen maanden. „Voor mij was dit het meest succesvolle seizoen ooit. In deze fase gaat een groot aantal koppels eigenlijk heel goed, meer dan we van de vorige reeksen rond deze tijd kunnen zeggen. Vorig jaar hadden we twee succesvol getrouwde stellen.”