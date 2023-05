Films over Tina Turner trekken ruim 600.000 kijkers

In Tina vertelt Turner zelf uitgebreid over haar leven en carrière. Op Net5 was de documentaire Tina Turner: Simply the best te zien, waarin het levensverhaal van Turner wordt verteld. Daar keken 219.000 mensen naar.

Op RTL 8 was de speelfilm What’s love got to do with it uit 1993 te zien. In deze film, die mede door Turner zelf is geschreven, speelt Angela Bassett de zangeres. De actrice en haar tegenspeler Laurence Fishburn (Ike Turner) werden destijds voor een Oscar genomineerd. Naar de speelfilm keken 152.000 mensen.

Turner overleed woensdag op 83-jarige leeftijd in haar woning in Zwitserland. Ze was al langere tijd ziek.