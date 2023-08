Tien jaar cel voor dealer die Michael K. Williams overdosis leverde

Irvin Cartagena, zoals de dealer heet, heeft schuld betuigd en sorry gezegd voor zijn actie. „Toen we de drugs verkochten, was het nooit onze intentie dat iemand zijn leven zou verliezen”, zei de 40-jarige tijdens de rechtszaak volgens The New York Times. De celstraf van tien jaar moet volgens de rechter dienen als afschrikmiddel voor anderen, omdat de verkoop van drugs recent tot veel doden in de VS heeft geleid. „Dit moet ophouden”, zei hij daarover.

Cartagena was onderdeel van een groep van vier die betrokken was bij de dood van de Boardwalk Empire-acteur. Eerder werd Carlos Macci voor zijn betrokkenheid bij de dood van Williams tot dertig maanden celstraf veroordeeld. Hector Robles en Luis Cruz moeten hun straf nog aanhoren.