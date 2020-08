Mariah Carey wil ’aantal verhalen rechtzetten’

Mariah heeft een flinke tijd gewerkt aan het boek, dat eind september uitkomt. Ze begon er in 2018 aan en vertelde vorige maand via sociale media weten dat het af was. „Het heeft lang geduurd voordat ik de moed kon opbrengen om over mijn leven te schrijven. Ik wil een verhaal vertellen waarin mijn ups en downs zitten, triomfen en trauma’s, mislukkingen en dromen: zaken die mij gevormd hebben tot de persoon die ik nu ben”, aldus de zangeres toen.

Ze wil in de biografie een aantal zaken rechtzetten: „Er zijn heel wat verhalen over mij gepubliceerd de afgelopen jaren die niet klopten, maar het is onmogelijk om jezelf echt te laten zien in één artikel of een televisie-interview van 10 minuten. Daarbij werd ik dan bekeken door de ogen van iemand anders. Het was ontzettend moeilijk om dit allemaal op papier te zetten, maar ik hoop dat jullie mij na dit verhaal anders zien.”