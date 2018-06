 Prins William krijgt slappe lach

De prins mocht op de set van een historisch filmdrama in de NHK Public Broadcasting Studios komen en dat bezoek zal hij niet snel vergeten.

William kreeg de slappe lach toen de Britse ambassadeur van Japan een Samurai-pruik aangemeten kreeg.

De ambassadeur kreeg later ook de kans om op zijn beurt William uit te lachen. De prins hees zich in een kostuum waar hij zich zo te zien niet al te prettig in voelde.

Japan Times spreekt vol lof over William, die inmiddels is aangekomen in China. De man van Kate Middleton wordt door de Japanners geprezen om zijn open houding. "Hij was niet te beroerd om een samoerai-kostuum aan te trekken, grappen te maken over zijn broer Harry en uitgebreid handen te schudden met duizenden Japanners."