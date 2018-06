Kylie: 'mensen kennen mij niet'

Ze heeft er natuurlijk nooit voor gekozen, maar de realityster uit Keeping up with the Kardashians is zich er wel van bewust dat er meiden zijn die tegen haar opkijken. Dat kan best pittig zijn. "Ik kan niet altijd het perfecte rolmodel zijn", zegt ze in Fault, waar ze op de cover staat met een mooie zwartwit-foto.

Kylie wil anderen wel inspireren en natuurlijk wil ze geen slechte dingen doen, maar ze wil ook niet leven met de druk dat ze een voorbeeld voor anderen moet zijn. "Soms is het gewoon moeilijk. We zijn allemaal mensen..."

Een ander nadeel aan de beroemdheid is dat mensen denken dat ze haar persoonlijkheid kennen, omdat ze de realityserie volgen. "Dat is maar tien procent van mijn leven! Ik heb ook andere kanten, die mensen helemaal niet te zien krijgen."