Dit lopen Meilandjes per week mis door coronacrisis

Door die actie lopen ze wel flink wat geld mis. In de nieuwste aflevering van Chateau Meiland heeft Erica berekend hoeveel geld dat hen per week kost: 8500 euro. Dochter Maxime is daarop bang dat Chateau Marilaux dan failliet gaat. „Maar luister, dan gaan wij toch failliet? En dat geld hebben we nog niet uitgegeven, want dan hebben we helemaal een probleem hè? Dan moet er iemand de prostitutie in.”

Dat noemt Martien maar ’raar praat’. Volgens hem is er voorlopig geen sprake van een faillissement, zoals eerder de geruchten gingen. Ook Erica noemt het geen groot probleem. „Wij hebben gewoon een mail gestuurd naar de mensen die tot 11 mei hier zouden komen. Die hebben we geannuleerd en de bedragen teruggeboekt. Verder is er niets aan de hand. Dus iedereen die na de lockdown wil komen, die is van harte welkom.”

Er lijkt dus weer wat licht aan de horizon. Half april uitte Martien nog zijn zorgen in weekblad Privé en sprak hij van een enorm omzetverlies, maar gaf hij ook al aan tot de winter nog een buffer te hebben. „Het moet niet te lang gaan duren. Als het tot 1 juni duurt, dan is het nog te overzien. Als het tot september duurt, dan ga ik mij toch heel grote zorgen maken.”