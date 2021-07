ZZ Top-bassist Dusty Hill (72) overleden

Een oorzaak voor de dood van de bassist is nog niet bekendgemaakt. Het is dan ook niet duidelijk of het te maken heeft met de heupproblemen waardoor Hill vorige week moest stoppen met de tournee van ZZ Top.

Hill, Gibbons en Beard richtten de band in 1969 op en traden nog altijd op. De bassist en zanger zijn, naast hun muzikale talent, ook bekend vanwege hun kenmerkende uiterlijk met lange baarden, zonnebrillen en hoeden.

Met ZZ Top maakte Hill vijftien studioalbums. In Nederland is de band vooral bekend van de hits Gimme All Your Lovin’ en Sharp Dressed Man.