Green Day verkoopt T-shirts met mugshot Trump erop

Op de shirts, die slechts 72 uur te koop worden aangeboden, is een zwart-witvariant van de foto te zien die onlangs door de politie werd vrijgegeven. De foto werd gemaakt bij de arrestatie van Trump in de Fulton County Jail in Atlanta. Trump wordt in de Amerikaanse staat Georgia met achttien medeverdachten strafrechtelijk vervolgd voor pogingen zijn nederlaag teruggedraaid te krijgen na de presidentsverkiezingen van 2020.

Op de foto van de president is het logo te zien van Nimrod, een album van Green Day uit 1997. De shirts kosten 35 dollar en de opbrengst gaat naar Greater Good Music, dat momenteel helpt om voedsel te brengen naar de slachtoffers van de bosbranden in Maui.