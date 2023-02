Weduwe van Stephen ’tWitch’ Boss dankbaar voor ’hoop en inspiratie’

„Het was erg moeilijk en emotioneel, maar jullie hebben zoveel hoop en inspiratie gegeven door jullie verhalen en herinneringen te delen van de momenten waarop Stephen jullie leven heeft beïnvloed. Hij leefde voor liefde en hij liet jullie dat op een bepaalde manier voelen”, zegt Holker in de video. „Mijn gezin en ik hebben altijd gezegd dat ons doel was om mensen gelukkig te maken.”

Vorige week werd Boss herdacht met een speciale dienst in Los Angeles. Naast onder anderen presentatrice Ellen DeGeneres waren er ook castleden van het programma So You Think You Can Dance, waar Boss aan meedeed, aanwezig bij de herdenking.

Boss begon in 2014 als dj in The Ellen DeGeneres Show en bleef tot het einde van het programma in mei dit jaar. Sinds 2020 was hij ook uitvoerend producent van de talkshow. In 2008 beleefde Stephen Boss zijn doorbraak toen hij tweede werd in het Amerikaanse dansprogramma So You Think You Can Dance. Later speelde hij ook mee in films als Step Up en Magic Mike XXL.

De Amerikaan was sinds 2013 getrouwd met Allison Holker. Samen hebben ze drie kinderen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.