Ook Kendall Jenner onder vuur om uitgebreid verjaardagsfeest

Kendall wordt dinsdag 25, maar gaf zaterdagavond een feestje dat samenviel met Halloween. Volgens TMZ was de realityster al bang voor kritiek, en vroeg ze daarom iedereen die op haar verkleedpartijtje kwam niets te posten op social media. Een aantal gasten, onder wie haar zusje Kylie, hield zich daar echter niet aan. In de foto’s en video’s die zij deelden, is te zien dat veel gasten geen mondkapje droegen. Dat is wel verplicht in Los Angeles.

Op een van de kiekjes draagt Jaden Smith een zuurstofmasker wat op veel mensen op social media overkwam als de spot drijven met het coronavirus. Ook een video die Kylie deelde van Kendall die de kaarsen op haar verjaardagstaart uitblaast, viel bepaald niet in goede aarde. Kendall en een aantal gasten om haar heen dragen geen mondkapje, het personeelslid dat de taart opdient doet dat wel maar hij moet moeite doen om op enige afstand van de jarige te blijven.

Zus Kim deelde vorige week zelf foto’s van haar verjaardag. De realityster nodigde een hoop mensen uit om die met haar te vieren op een privé-eiland.

