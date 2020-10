Roy Donders koopt ’perfect strak lichaam’

In maart maakte de Tilburger al bekend dat hij tijd vond voor ’een nieuwe Roy Donders’. Veel was er toen niet voor nodig: een bril, een baardje en voilà: een nieuwe look was ontstaan. Dit keer gaat hij echter een stapje verder en kiest hij voor een volledige transformatie.

„Zoals jullie weten ben ik de afgelopen jaren veel afgevallen. Daar heb ik veel voor laten staan en hard mijn best voor gedaan. Alleen sporten is nou eenmaal niet mijn ding. Ik begin eraan en na twee of drie keer ben ik er weer klaar mee. Maar ik wil wel een perfect strak lichaam, dit is iets waar ik al mijn hele leven van droom”, schrijft hij op Instagram.

En die droom wil hij nu eindelijk laten uitkomen. „Ik zal wel veel reacties krijgen van doe normaal, waar ben je mee bezig bla bla bla... Het is mijn lichaam, mijn leven en ik word daar gelukkig van. Wat ik ga doen is het volgende: full body liposuctie, liposculptuur, lipolaser en J plasma en mijn kin. Kortom ik word helemaal strak en plat.”

Via zijn Stories laat hij weten woensdag al naar Turkije te vliegen en bedankt hij zijn volgers voor alle positieve reacties. Ook benadrukt hij het puur voor zichzelf te doen. „Waarschijnlijk als ik straks mijn kleren aan heb zie je helemaal niets anders aan mij. Ik doe het puur voor mezelf, niet voor iemand anders, niet om op een of andere Ken te lijken of op een barbiepop te lijken of nep te worden. Gewoon zodat mijn huid wat strakker is.”

