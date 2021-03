KRO-NCRV maakt Boer Zoekt Vrouw-babyspecial

„Tijdens de opnames van het eerste seizoen Boer Zoekt Vrouw was ik zwanger”, kijkt Yvon terug op de afgelopen 17 jaar. „Mijn dochter Keesje is 15 en Guus, de eerste Boer zoekt vrouw-baby, wordt dit jaar 14. Haar hele leven presenteer ik Boer Zoekt Vrouw en haar hele leven hoort zij over relaties, huwelijken en geboortes. Over hoe Boer Zoekt Vrouw het leven van zoveel mensen positief heeft beïnvloed.”

„Als ik echt stil sta bij het feit dat er 90 kinderen op de wereld zijn gekomen omdat papa en mama elkaar dankzij het programma hebben leren kennen, is dat bijna niet te bevatten”, vindt Yvon. „Laatst werden er in één week vier meisjes geboren en dan betrap ik mezelf erop dat ik me stiekem toch iedere keer een beetje tante voel.”

De babyspecial wordt op 11 april uitgezonden op NPO 1.