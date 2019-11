Jasperina de Jong was een groots artieste. Ⓒ Foto ANP/Kippa

Jasperina de Jong heeft altijd al iets ongenaakbaars uitgestraald. Inmiddels is zij 81, maar het blijkt nog altijd lastig om door haar pantser heen te breken, zoals te zien is in het filmportret Jasperina: op eenzame hoogte. Esther Kleuver