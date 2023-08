Oppenheimer grootste succes van Christopher Nolan in Nederland

Oppenheimer vertelt over de uitvinder van de atoombom en de dubbele gevoelens die de wetenschapper tegenover zijn ontdekking had. De hoofdrollen in de film worden gespeeld door Cillian Murphy, Robert Downey jr. en Emily Blunt. Het camerawerk is verzorgd door de Nederlandse cinematograaf Hoyte van Hoytema.

De film doet het vooral goed in IMAX-zalen, stelt Universal. Ook bezoeken veel mensen de zogenoemde 70 mm-versie, die alleen in bioscopen Eye in Amsterdam en KINO in Rotterdam te zien is. De term refereert aan de breedte van de filmrol. Omdat 70 mm twee keer zo breed is als 35 mm, het reguliere celluloidformaat van bioscoopfilms, biedt het ruimte voor nog veel meer detail op het witte doek.

Behalve Oppenheimer doet ook Barbie, die ook half juli in première ging, het bovengemiddeld goed. De komedie over de wereldberoemde pop van producent Mattel, die ontdekt dat er ook een echte wereld bestaat, trok in de Nederlandse bioscopen inmiddels meer dan een miljoen bezoekers. Online zijn beide films aan elkaar gekoppeld tot ’Barbenheimer’, wat een stortvloed aan memes, neptrailers en gecombineerde posters heeft opgeleverd.