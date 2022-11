Koning Charles nodigde Strictly Come Dancing-ster uit voor banket

Radebe maakte zijn aanwezigheid zelf wereldkundig middels enkele berichten op Instagram. Op een van de bijgevoegde foto’s is hij te zien in een smoking, terwijl op een tweede foto zijn uitnodiging van het paleis te zien was. „De Lord Chamberlain heeft het bevel van Zijne Majesteit ontvangen om de heer Johannes Radebe uit te nodigen voor een staatsbanket in Buckingham Palace”, luidde de begeleidende tekst.

De Britse koning Charles stond bij zijn eerste staatsbezoek als koning stil bij het koloniaal verleden. „Hoewel bepaalde aspecten van ons verleden erg droevig zijn, is het essentieel dat we proberen die te begrijpen”, zei Charles over de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. „Wij moeten de fouten erkennen die ons verleden hebben gevormd.”

Charles heeft zich eerder al uitgelaten over het slavernijverleden. Zo sprak hij dit jaar over zijn „persoonlijke verdriet” over het slavernijverleden in een toespraak voor leiders van het gemenebest. In de toespraak onthulde Charles ook een bijnaam die voormalig president van Zuid-Afrika Nelson Mandela aan koningin Elizabeth had gegeven. „President Mandela vertelde me dat hij een speciale naam aan mijn moeder had gegeven. Motlalepula, wat ’komt met regen’ betekent. Mij werd verzekerd dat het een teken van affectie was die Mandela voelde voor de Queen, en niet zozeer commentaar op de Britse gewoonte ons weer mee te nemen.”

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa arriveerde samen met William en Catherine, de prins en prinses van Wales. Na de ontmoeting met Charles en koningin-gemalin Camilla inspecteerden de president en de koning de erewacht. Vervolgens trok het gezelschap per koets verder naar Buckingham Palace. Het bezoek van de Zuid-Afrikaanse president is het eerste staatsbezoek dat plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk in meer dan drie jaar tijd. In 2019 waren toenmalig president van de Verenigde Staten Donald Trump en zijn vrouw Melania te gast. Vanwege de coronapandemie vonden er de afgelopen jaren geen staatsbezoeken plaats.