Oudejaarsconference Vincent Bijlo gaat gewoon door

Geen kabinet, Veiligheidsregio of OMT kan hem hiervan weerhouden, bezweert Bijlo. „Ik speel, want als er één jaar is dat een oudejaarsconference verdient dan is het 2020.” Of er tijdens de live-uitzending publiek aanwezig kan zijn in het Beauforthuis in Austerlitz is nu nog niet te zeggen.

Of de oudejaarsconference van Youp van ’t Hek op televisie doorgaat, is nog niet zeker. Youp wil eigenlijk in een zaal voor 250 man spelen, maar dat mag volgens de huidige coronaregels niet. Van ’t Hek besluit binnenkort of hij toch een registratie van zijn show wil laten uitzenden.