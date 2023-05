Barbie-actrice Margot Robbie had zelf nooit barbiepop

In haar jeugd heeft ze wel met de beroemde pop gespeeld, maar daarvoor moest ze wel op bezoek bij haar familie. „Ik weet nog dat mijn nichtje een aantal barbies had, en ik ging naar haar huis.” In hetzelfde interview zegt de 32-jarige actrice dat het voor haar nooit een droom is geweest om barbie te spelen in een film. „Dit gaat stom klinken, maar ik heb er nooit over nagedacht om barbie te spelen voordat het project al jaren bezig was” zegt Robbie, die de film ook produceert.

In het interview zegt de actrice en producent verder dat ze eigenlijk Gal Gadot op het oog had om barbie te spelen. „Gal Gadot is zo onmogelijk mooi”, zegt Robbie daar onder meer over. Hoewel Gadot niet in de film te zien is, reageerde de Wonder Woman-actrice wel op die uitspraak. „Ik sta open voor de volgende! Kan niet wachten om hem te zien”, schreef Gadot in haar Instagram Stories.

De Barbie-film verschijnt op 21 juli. Naast Robbie speelt Ryan Gosling een hoofdrol als Ken. Verder zijn ook onder anderen America Ferrera, Michael Cera, Simu Liu en Dua Lipa onderdeel van de sterrencast.