Prins Philip weer op voorpagina’s Britse kranten

Waar de kranten zaterdag kozen voor uitgebreide eerbetonen aan de vrijdag overleden hertog van Edinburgh, gaat het zondag vooral over de reacties op zijn dood. The Telegraph plaatst een grote foto van Philip en zoon prins Charles op het voorblad, met daarbij de eerste reactie die de Britse troonopvolger zaterdag gaf. „Mijn lieve papa was een heel bijzonder mens... Ik ga hem enorm missen”, kopt de krant daarbij.

De Daily Mail deelt hetzelfde citaat op de voorpagina. Wel kiest het blad voor een foto van gravin Sophie, de vrouw van Philips jongste kind prins Edward, die zaterdag een bezoek bracht aan Elizabeth op Windsor Castle. Ook The Times en The Express geven de woorden van de rouwende Charles een prominente plek op hun voorpagina’s.

De Daily Mirror vindt de hereniging van broers prins William en Harry op de begrafenis van hun grootvader komende zaterdag belangrijker. „Verbonden in rouw”, staat in grote letters geschreven op de cover. De relatie tussen de broers zou onder spanning zijn komen te staan sinds Harry’s stap terug binnen het Britse koningshuis en zijn recente beschuldigingen van racisme over een onbekend familielid. Harry vliegt solo vanuit Amerika naar het Verenigd Koninkrijk. Meghan is afgeraden mee te gaan omdat ze zwanger is.