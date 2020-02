Monique Westenberg toont betekenisvol kettinkje

De foto’s laten de voor- en achterkant van het sieraad zien, met aan de ene zijde het opschrift: ’ik hou van jou’ en de andere zijde de afzender van die tekst: ’oma’ met haar vingerafdruk. „Zo draag ik je voor altijd bij me! Met vingerafdruk en handschrift van mijn Koningin”, schrijft Monique bij de ontroerende post.

In de dagen voor haar overlijden, postte Monique een eerbetoon aan de vrouw die zoveel voor haar betekende. „Ze maakt me compleet. Het is duidelijk, zij is alles wat ik nodig heb”, schreef ze toen bij een foto oma Corrie met zoonje André.