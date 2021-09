’Elvis Presley moest John Lennon bespioneren van president Nixon’

President Nixon (die van 1969 tot 1974 in functie was) kon Lennon volgens Harris niet uitstaan vanwege zijn openlijke kritiek op de Vietnamoorlog. Presley daarentegen was een goede vriend van de Amerikaanse regeringsleider en werd daarom door hem ook gevraagd of hij Lennon wilde bespioneren en ’zoveel mogelijk informatie over hem wilde verzamelen’.

„Het leek alsof Lennon ze destijds zag vliegen toen hij zei dat zijn telefoon werd afgeluisterd en hij het gevoel had dat hij overal werd gevolgd. Maar dat was ook zo, hij werd echt gevolgd”, aldus Harris. „Nixon had het op hem gemunt en daarom zat Lennon vast in de VS. Hij wist dat hij Amerika nooit meer binnen zou komen als hij terug naar het Verenigd Koninkrijk zou gaan. Niet zolang Nixon in het Witte Huis zat.”

Overigens klikte het tussen Lennon en Presley ook al niet, volgens Harris. „Het was haat op het eerste gezicht” toen zij elkaar halverwege de jaren zestig ontmoetten. „Het was voor John een grote desillusie, want hij vond de muziek van Elvis geweldig. Het was ook een grote schok toen hij erachter kwam dat Elvis een rechtse, zuidelijke fanaat was. Elvis zag John tegelijkertijd als een betweter uit Liverpool die hem van de troon had gestoten.” Lennon was Presley volgens Harris voorbijgestreefd en The King was daar „ontzettend verbitterd” over.